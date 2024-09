Güstens Springbrunnen wird dieses Jahr nicht mehr sprudeln, in Bernburg beginnt am Saalplatz der Abriss eines Hauses mit weitreichenden Folgen, Schönebeck steht in den Startlöchern für den elften Lauf über die drei Brücken: Im Ticker von Dienstag, 24. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 23. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 24. September 2024.

Das ist neu am Dienstag:

7.59 Uhr: Im zweiten Quartal 2024 wurden in Aschersleben insgesamt 39 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 6,3 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im ersten Quartal 2024. Damit liege das Wachstum in Aschersleben unter dem bundesweiten Durchschnitt von 7,4 Prozent, informiert das Vergleichsportals für Solaranlagen und Wärmepumpen Selfmade Energy auf Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur.

Die Gesamtzahl der in Aschersleben installierten Solaranlagen betrage demnach aktuell 662 Anlagen – das entspreche ungefähr einer Fläche von 22 Fußballfeldern. Die installierte Leistung in Aschersleben liege damit bei insgesamt 34 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Aschersleben es im Ranking der Städte auf Platz 1.764 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 357.

Das geht ebenfalls aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur hervor.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Medien-Punkt: Andere Öffnungszeiten

7.13 Uhr: Für den Medien-Punkt Bernburg gelten ab sofort neue neue Öffnungszeiten.

Demnach hat der Medien-Punkt, Saalplatz 12, nun von montags bis mittwochs in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet sowie donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.

Kein Wetter mehr für Open Air in Schadeleben

6.41 Uhr: Das fürs Wochenende angekündigte Concordia Open-Air in Schadeleben wird verschoben. Darüber informieren Seeland GmbH und Hexenwerk Festival. Neuer Termin ist das Wochenende 29. Mai bis 1. Juni 2025.

Als Grund werden die kühler werdenden Temperaturen angegeben. Star-DJ Oliver Koletzki kann beim Ausweichtermin allerdings nicht dabei sein. Die Veranstalter wollen einen adäquaten Ersatz finden. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Springbrunnen in Güsten sprudelt nicht mehr

6.28 Uhr: Ein Probelauf ist immerhin schon erfolgt. Die Vorfreude auf das sanierte Wasserspiel auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Güsten darf allerdings noch etwas länger dauern.

Nicht mehr ganz so geheimnisvoll - weil nicht mehr komplett verhangen - ist die Baustelle Springbrunnen in Güsten. (Foto: Falk Rockmann)

Wie Güstens Bürgermeister Michael Kruse mitteilt, wird das dieses Jahr nichts mehr werden. Wann es endlich soweit sein könnte, lesen Sie hier.

Abriss am Saalplatz in Bernburg

6.15 Uhr: Wegen eines im Oktober beginnenden Abrisses muss die Wilhelmstraße mehrere Monate lang für den Verkehr gesperrt werden.

Architektin Viola Pohle und Bernburgs Hochbauamtsleiter Rüdiger Ihl studieren die Pläne für den Abriss des maroden Hauses Wilhelmstraße 1b (im Hintergrund) und die Hangsicherung. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum die Bauarbeiten so schwierig sind und welche lange Hausgeschichte damit zu Ende geht, verraten wir Ihnen hier.

Schnell über die drei Brücken von Schönebeck

5.57 Uhr: Am Sonntag findet zum elften Mal der Schönebecker Drei-Brücken-Lauf statt. Jetzt wurden die Details und Neuerungen zu dieser Auflage bekanntgegeben.

Der Start beim Schönebecker Drei-Brücken-Lauf im vergangenen Jahr. (Foto: Kevin Sager)

Groß und Klein können hier ihre Kondition unter Beweis stellen. Der Anmeldeschluss steht kurz bevor.