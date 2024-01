Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 30. Januar 2024:

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 31. Januar 2024:

Das ist neu am Mittwoch:

7.21 Uhr: Um den Garten sollten sie sich übrigens jetzt auch noch nicht kümmern. Der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland appelliert an alle Gartenbesitzer, ihr Grünland hinter dem Haus einfach ausschlafen zu lassen. Denn für eine farbenfrohe Blütenpracht brauche es Bestäuber, so die Experten.

Deshalb sollte mit dem Aufräumen im Garten bis zum Frühling – also bis die Temperaturen konstant bei mindestens 15 Grad Celsius liegen – gewartet werden. Bis dahin würden die Bestäuber, wie Schmetterlinge, Bienen, Wespen und Käfer, noch schlafen – und zwar in den Pflanzenstängeln und in den herabgefallenen Blättern.

Dieses Warten, so meint der Nabu, sei Naturschutz im Kleinen, würde aber auch den Gartenbesitzern am Ende viel bringen.

Alle Autobahnauffahrten im Salzlandkreis betroffen

6.42 Uhr: Achtung Autofahrer! Und Lkw-Fahrer. Und andere Verkehrsteilnehmer, die Autobahnen benutzen dürfen. Am Mittwoch werden auf allen Autobahn-Auffahrten im Salzlandkreis an der A 14 und A 36 Mahnblockaden stattfinden.

Auf die Autobahnen zu kommen wird heute wieder schwierig. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Die Aktion findet von 8 Uhr bis 15 Uhr statt. Es werden an ein paar Auffahrten keine Aktionen stattfinden, da vonseiten der zuständigen Stellen darum gebeten wurde, diese Auffahrten freizuhalten, heißt es vom Bauernverband.

Der Salzlandkreis profitiert davon allerdings nicht. Laut Liste des Bauernverbandes sind an der A 14 Könnern, Plötzkau, Staßfurt, Calbe und Schönebeck zu, an der A 36 Ilberstedt, Güsten, Aschersleben-Ost, Aschersleben-Zentrum, Aschersleben-West und Hoym. Nur das Dreieck Bernburg bleibt einmal mehr ausgespart.

Was schwimmt im Concordia See?

6.12 Uhr: Raketenreste im Concordia See? Ein Badegast hat Fallschirme und Blechhülsen im Uferbereich gesammelt. Es sollen Überreste von abgeschossener Gefechtsfeldbeleuchtung oder von Signalraketen der zur Firma Rheinmetall Waffe Munition gehörenden Firma Pyrotechnik Silberhütte sein.

Fallschirme und Metallhülsen der auf der Halde getesteten Signalraketen, die im Uferbereich des Concordia See gefunden wurden, hatte ein Bürger im Dezember den Stadträten mitgebracht. (Foto: Detlef Anders)

Die Firma aus dem Harzgeröder Ortsteil nutzt auf der Halde ein Areal als Testgelände. Sie schließt in einer Stellungnahme allerdings Belastungen für die Umwelt aus. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Tierheime, denen es besser geht

5.58 Uhr: Das Tierheim in Plömnitz ist zuständig für die Bereiche Bernburg, Güsten und Könnern. In vielen Tierheimen Sachsen-Anhalts geht gar nichts mehr.

Rasa Zacharias, die Leiterin des Tierheims in Plömnitz, sucht für die zwölfjährige Kira ein neues Zuhause. Die American-Staffordshire-Hündin ist „total lieb und versteht sich super mit Menschen und Katzen“, verspricht sie. (Foto: Engelbert Pülicher)

Einige Einrichtungen sind so überbelegt, dass ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. Sie sind voll bis unters Dach. In Plömnitz sieht es besser aus - trotz vermehrter Anfragen nach Weihnachten. Wie genau die Lage ist, berichtet Leiterin Rasa Zacharias hier.

Zahlen Mieter Wasser jetzt zweimal?

Seit dem 1. Januar 2024 verlangt der WAZV Bode-Wipper auf Beschluss der Verbandsversammlung für solche Wasserzähler einer jeden Wohnung 8,83 Euro pro Monat. (Foto: Falk Rockmann)

5.49 Uhr: Bezahlen wir jetzt etwa zwei Zählermieten? Diese Frage beschäftigt seit Neuausrichtung der Abrechnung von Wasser-Uhren, die der Wasserzweckverband (WAZV) Bode-Wipper Staßfurt mit Beginn dieses Jahres beschlossen hatte, Mieter eines Mehrfamilienhauses in Staßfurt.

Der WAZV-Verbandsgeschäftsführer und die Wohnungsbaugesellschaften klären auf. Und es wird eine gute Nachricht für die Mieter. Versprochen!