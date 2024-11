Wie in jedem Jahr zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes haben Bernburger Händler am Freitagabend ihre Türen zum Lichtereinkauf geöffnet. Einige von ihnen sind schon lange dabei, andere zum ersten Mal.

Bernburg/MZ - Als es am Freitagabend dunkel wird über Bernburg, bleibt es auf dem Karlsplatz dennoch ganz hell. Kein Wunder: Der Weihnachtsmarkt hat schließlich begonnen. Parallel zum Start des Marktes findet traditionell ein Lichtereinkauf statt, bei dem die Händler entlang des Boulevards ihre Türen ein paar Stunden länger geöffnet lassen als sonst – so auch in diesem Jahr.