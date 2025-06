Schwimmbadfest in Nienburg am 21. Juni

Das Surfbrettweitrutschen (Foto) steht auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm des Schwimmbadfestes.

Nienburg/MZ. - Im Kalender steht es am Samstag, 21. Juni, schwarz auf weiß und ein Blick auf das Thermometer in den kommenden Tagen wird es bestätigen: Der Sommer ist da! Strahlend blauer Himmel, die wärmende Sonne und Temperaturen um die 25 Grad locken nicht nur in die Eisdielen. Endlich können auch die Freibäder und Badeseen ausgiebig genutzt werden – zum Sonnenbad und für eine Abkühlung.