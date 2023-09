Feuerwehrleute müssen bei Könnern im Salzlandkreis einen schwerverletzen Mann aus einem Fahrzeug an der Bebitzer Flansche holen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Mehr zum Rettungseinsatz auch im Video.

Mit Video: Schwerverletzter sitzt an Bebitzer Flansche im Transporter fest

Bei einem schweren Unfall an der Bebitzer Flansche wurde ein Mann verletzt.

Bebitz/MZ - Genau zur Mittagszeit schrillten der Alarm für zahlreiche Retter der Feuerwehren von Könnern und Peißen los. Zu einem Unfall mit eingeklemmter Person wurden sie am Donnerstagmittag an die Kreuzung an der Bebitzer Flansche gerufen.

Im Video: Rettungseinsatz nach Unfall am Flanschwerk Bebitz

Video: Einsatz nach Unfall in Bebitz bei Könnern (Kamera: Engelbert Pülicher, Bericht: Katharina Thormann)

Dort waren zwei Kleintransporter miteinander kollidiert. Frontal krachte einer auf die Seite eines Paketdienstfahrzeugs, das daraufhin auf der Seite im Straßengraben liegen blieb. „Der Fahrer war zwar nicht eingeklemmt, musste aber von den Feuerwehrleuten aus dem Auto geholt werden. Dafür musste die Frontscheibe herausgeschnitten werden“, sagte Könnerns stellvertretender Stadtwehrleiter Chris Röthling.

Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden musste. Der Fahrer des anderen Transporters wurde unterdessen nur leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Insgesamt waren 25 Retter der Feuerwehren Könnern, Bebitz, Trebitz, Lebendorf und Peißen mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die auslaufenden Flüssigkeiten. Die Landstraße blieb für die Aufräumarbeiten voll gesperrt.