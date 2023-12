Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ. - Diesen Termin wollte sich niemand entgehen lassen: Die Schulleiterin des Schulzentrums in Könnern Beate Rösler natürlich sowieso, aber auch ihr Stellvertreter und ihre Nachfolgerin waren am Mittwoch anwesend. Da unterzeichnete Beate Rösler den Kooperationsvertrag mit dem Museumsverein Gröbziger Synagoge und zurrte damit auch eine enge Zusammenarbeit mit der Einrichtung in der Stadt Südliches Anhalt (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) fest.