Bernburg/MZ/KT. - Das Ende ihrer Schulzeit haben die Schüler des Campus Technicus in Bernburg am Donnerstag gefeiert. An ihrem letzten Schultag hatten sie für die Schüler der unteren Klassen und die Lehrer so einige Überraschungen vorbereitet.