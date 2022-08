Schulstart für Erwachsene

Könneraner Ruben Balthasar hat 2016 sein Abitur gemacht und studiert nun an der Martin-Luther-Unisversität in Halle.

Könnern/MZ - Stolz zeigt der Könneraner Ruben Balthasar sein Abiturzeugnis. 2016 schrieb er die Prüfungen, da war er 23. Denn vorher, erzählt er der MZ, hatte er nach seinem Sekundarschulabschluss am Schulzentrum der Stadt Könnern eine Ausbildung zum Chemikant bei Solvay in Bernburg absolviert. „Bei uns in der Schule war das Abitur nie groß Thema.“ Also erreichte er mit 16 die mittlere Reife und lernte „etwas Sicheres“. Doch während seiner Lehre kam ihm der Gedanke, irgendwann zu studieren.