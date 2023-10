Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - „Ich möchte mal einen handwerklichen Beruf ergreifen“, sagte Annalena Esch. „Meine Interessen gehen mehr in die naturwissenschaftliche Richtung, insbesondere habe ich ein Faible für Biologie“, meinte hingegen Charlotte Schulz. Die beiden Schülerinnen der 10. Klasse der Sekundarschule „Maxim Gorki“ aus Schönebeck waren zwei von insgesamt 30 Jugendlichen aus dem Salzlandkreis, die am Donnerstag an einem Berufsorientierungs-Camp im Kloster Bernburg teilgenommen haben.