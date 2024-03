Der 34-jährige Philipp Röhr erfüllt sich in Baalberge seinen Traum von einer eigenen Werkstatt, in der jeder selbst Hand anlegen kann.

Schrauberhöhle eröffnet - das bietet die neue Selbsthilfewerkstatt in Baalberge

Philipp Röhr hat in Baalberge eine Selbsthilfewerkstatt eröffnet.

Baalberg - Einige anstrengende Wochen liegen hinter Philipp Röhr und seiner Familie. Doch wenn er sich jetzt, nach einigen geleerten Farbeimern, so manchen zerschlissenen Putzlappen und den neu aufgebauten Möbelstücken in seiner Werkstatt umblickt, hat sich die ganze harte Arbeit gelohnt. Denn mit der „Schrauberhöhle“, wie er seine neue Selbsthilfewerkstatt nennt, hat sich der 34-Jährige einen langgehegten Traum erfüllt. „Ich habe schon immer gern an Fahrzeugen herumgeschraubt“, sagt Röhr, der eigentlich aus Mehringen bei Aschersleben stammt. „Es gibt kaum ein Fahrzeug, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe“, erzählt er vor allem von seiner Faszination für französische Marken und etwa seinen Renault R4.