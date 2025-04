Udo Heiderich und Georg Gemende sollen kleinere Streitigkeiten in der Schiedsstelle der Stadt Bernburg schlichten. Welche Fälle die beiden Ehrenamtlichen verhandeln und was das kostet.

Bernburg/MZ. - Lärmende Enten auf dem Nachbargrundstück. Eine Beleidigung über den Gartenzaun. Oder der Ärger über die falsche Musik auf der Baustelle nebenan. Derartige Streitigkeiten sollen, so will es der Gesetzgeber, möglichst nicht vor Gericht verhandelt werden, sondern im besten Fall in den Schiedsstellen der Kommunen geschlichtet werden. Udo Heiderich und Georg Gemende sind seit fünf beziehungsweise zehn Jahren als ehrenamtliche Schlichter aktiv. Jüngst hat Bernburgs Stadtrat die beiden bis 2030 für eine neue Amtszeit berufen.