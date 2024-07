Bernburg/MZ. - In einem Festgottesdienst in der voll besetzten Martinskirche mit rund 250 Besuchern ist am Sonntag Bernburgs langjähriger Pfarrer Karl-Heinz Schmidt verabschiedet worden. Schmidt betreute seit etwa 31 Jahren die Martinsgemeinde Bernburg, viele Jahre davon auch die Gemeinden Latdorf, Gerbitz und Gramsdorf. 18 Jahre war er Kreisoberpfarrer des Kirchenkreises Bernburg. Er war in vielen kirchlichen und gesellschaftlichen Gremien tätig.

