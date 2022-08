Schaden in vierstelliger Höhe durch Schmierereien an Rastplatz in Nienburg

Nienburg/MZ - Erst vor Kurzem wurde die Bernburger Kurhausmuschel zum Opfer von gezieltem Vandalismus (die MZ berichtete). Nun hat es die vor einem halben Jahr errichteten Unterstellplätze in Nienburg am Europaradweg R 1 erwischt. In der Nacht zum Donnerstag wurden die zwei überdachten Sitzmöglichkeiten mit etlichen Parolen beschmiert, Rotwein über die Bänke gekippt und mit Gewalt Schrauben sowie Muttern aus den Halterungen gedreht. „Da muss schon gezielt spezielles Werkzeug mitgebracht worden sein, um diesen Schaden am Gerüst anzurichten“, sagte Steffen Höck, Mitarbeiter Ordnungsamt Nienburg, bei Begutachtung der Schäden. Zudem fanden sich am Tatort etliche Bierkorken und leere Platzpatronen. „Die Täter haben nicht nur Vandalismus betrieben, sondern auch offensichtlich herumgeschossen. Auch eine Platzpatrone kann lebensgefährlich sein, wenn sie jemanden trifft“, führte Höcke weiter aus.