Christian Kegel, Anne Salewski und Nicole Härtge haben zuletzt mit Kisten Wasiliga-Nordmann an der Neugestaltung gearbeitet.

Güsten/MZ. - Ein dunkler Farbton als Hintergrund, dazu ein statisches Foto vom Verwaltungssitz in Güsten. So präsentierte sich die Verbandsgemeinde Saale-Wipper viele Jahre im Internet. Doch seit fast drei Wochen ist eine komplett neu gestaltete Website online. Mit ein paar Stunden Verzögerung zwischen Abschaltung der alten und Start der neuen Seite war es am 5. Februar endlich soweit.