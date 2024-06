Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neugattersleben/MZ. - Die blökenden Vierbeiner sind inzwischen schon echte Stars in Neugattersleben. Sprunghaft ist mit ihnen die Zahl der „Bewohner“ im Dorf angestiegen. Denn die Tiere sind auch wegen eines besonderen Auftrags hier: auf Jagd nach dem gefährlichen Riesenbärenklau, der sich in den zurückliegenden Jahren am Radweg in Richtung Nienburg besorgniserregend stark ausgebreitet hatte.