Jahrelang leidet Maria K. unter ihrem gewalttätigen Partner. Nach einigen gescheiterten Trennungsversuchen hat sie endgültig die Reißleine gezogen. Was sie nun plant.

Bernburg/MZ. - Die Ostseeküste – für viele ist sie wohl eines der schönsten Urlaubsziele in Deutschland. Für Maria K. (Name geändert) war der Aufenthalt dort im vergangenen Jahr ein echter Horror. Gemeinsam mit der jüngsten Tochter hatte ihr Ex-Partner sie dort wochenlang festgehalten. Ihre Unterkunft sei sehr abgelegen gewesen, erzählt die 29-Jährige. „Ich wollte einfach nur nach Hause.“ Nach acht Wochen sei es ihr gelungen, die Polizei zu informieren, die sie und ihre Tochter schließlich in Sicherheit gebracht hat.