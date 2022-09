Rekorderlös für Bernburg aus der Gewerbesteuer

Saalestadt kassiert in diesem Jahr rund 20,5 Millionen Euro. Warum ein erheblicher Teil des Geldes nicht in der Stadtkasse bleibt.

Bernburg/MZ - In einer Zeit, in der eine schlechte Nachricht die andere jagt, überrascht diese Botschaft: Die Stadt Bernburg nimmt in diesem Jahr 20,5 Millionen Euro an Gewerbesteuern ein − das sind fast 5,5 Millionen Euro mehr als zunächst geplant und ein Allzeitrekord. Die Kommune kann damit dem am Donnerstag, 6. Oktober, tagenden Stadtrat einen ausgeglichenen Nachtragshaushalt vorlegen, nachdem im regulären Etat noch ein Fehlbetrag von gut einer Million Euro ausgewiesen war.