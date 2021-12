Reißleine für die Saalefähre in Bernburg

Nur noch an den Wochenenden ist die Saalefähre unterwegs.

Bernburg/MZ - Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Gerade einmal ein bis drei Fahrgäste sind durchschnittlich unter der Woche auf der Fähre unterwegs! Das ist zu wenig für die Bernburger Freizeit GmbH (BFG), die nun die Reißleine für die Saalefähre „Einheit“ gezogen hat, die normalerweise täglich zwischen den beiden Ufern der Saale verkehrt. Doch das hat nun ein Ende. „Es ist einfach wirtschaftlich nicht darstellbar“, begründet Thomas Gruschka, Geschäftsführer der BFG.

Übersetzen am Wochenende

Deshalb sind die Fahrzeiten drastisch eingekürzt worden. Künftig wird die Fähre nicht mehr wie bisher täglich von 9 bis 16 Uhr unterwegs sein, sondern nur noch samstags und sonntags. An den Wochentagen wird der Bootsmotor aus bleiben.

Wie es zu dem drastischen Einbruch der Passagierzahlen kommen konnte? Gruschka erklärt sich das mit der derzeitigen angespannten Lage wegen der hohen Infektionszahlen in Bernburg und dem gesamten Salzlandkreis. „Die Menschen sind weniger unterwegs“, sagt er. Zu spüren bekommt das nicht nur die Saalefähre, sondern viele andere Freizeiteinrichtungen, die die Freizeit GmbH betreibt.

Auch Bowlingcenter betroffen

Unter anderem auch das Bowling-Kegel-Center an der Krumbholzallee. Dort ist an ausgelassene Weihnachtsfeiern in großen Runden nicht mehr zu denken. Ganz zu schweigen von Kurzentschlossenen, die ein paar Kugeln schieben möchten. Aus diesem Grund hat die BFG entschieden, das Bowling-Kegel-Center nur noch nach Anfragen für Besucher zu öffnen, für die derzeit die 2G-Regel gilt.

Vorerst gelten diese Entscheidungen laut BFG-Geschäftsführer Gruschka für den gesamten Monat Dezember. Danach müsse mit Blick auf die Infektionszahlen entschieden werden, wie es weitergeht.

Den gesamten Monat Dezember wird die Bernburger Saalefähre „Einheit“ nur noch samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr übersetzen. Weitere Infos unter: www.bernburger-freizeit.de.