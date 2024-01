Regenwasser-Kanäle für Problemsiedlung in Alsleben

Die nach Starkregen mehrfach geflutete Thomas-Müntzer-Siedlung in Alsleben soll in diesem Jahr eine Regenentwässerung erhalten.

Bernburg/MZ. - Die mehrfach bei Starkregen geflutete Thomas-Müntzer-Siedlung am Stadtrand von Alsleben bekommt in diesem Jahr ein Regenentwässerungssystem. Das Vorhaben ist Teil eines 18 Millionen Euro umfassenden Investitionspakets des Wasserzweckverbandes (WZV) Saale-Fuhne-Ziethe in Bernburg, über das die Vertreter der Mitgliedskommunen während der nächsten Verbandsversammlung abstimmen. Die MZ gibt nachfolgend einen Überblick: