Bernburg/MZ. - Aufgeregt schlägt „Piepiep" mit den Flügeln und piepst so laut es geht. Aber Mimi aus der Klasse 2a hält das Küken zärtlich fest. Es ist erst wenige Tage alt und eines von fünf Küken, das im Rahmen des Projektes „Vom Ei zum Küken" in der Bernburger Franz-Mehring-Grundschule geschlüpft ist. Zur Osterrallye kurz vor den Ferien dürfen die Schüler die Küken noch einmal in die Hand nehmen und füttern ehe sie Sarah Markgraf, Pädagogische Mitarbeiterin an der Schule, mit nach Hause nimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.