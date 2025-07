Weinverkostung in Crüchern

Michael Kreipl (v.l.), Margrit Bergmann, Dana und ihr Mann Ulli Börnicke verkosten die drei Sorten Wein an der Mühle in Crüchern.

Crüchern/MZ. - Am Samstagnachmittag herrschte auf dem Mühlberg in Crüchern reges Treiben. Man traute seinen Augen kaum, der gesamte Bereich war voller Menschen, man sah viele Fahrräder und auf einem eigens hergerichteten Parkplatz parkten zahlreiche Autos. Der Grund für den großen Andrang war die erste Weinverkostung „Wine & Sunset Beats“ der Weinmanufaktur Teßner, die an diesem Tag auf dem Mühlberg stattfand.