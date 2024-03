Eine Massenrangelei hatte es im März 2023 an der Weltzeituhr in Bernburg gegeben. Dabei wurden zwei Jugendliche verletzt.

Bernburg/MZ. - Die Polizei hat im Salzlandkreis einen deutlichen Anstieg von Straftaten registriert. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik hervor, die am Dienstag im Polizeirevier in Bernburg vorgestellt wurde. Demnach seien die Straftaten anders als in benachbarten Landkreisen im Jahr 2023 um 4,4 Prozent auf 12.440 angestiegen, im Vorjahr lagen sie noch bei 11.916. Gleichzeitig konnten die Beamten aber auch einen Erfolg verbuchen. Denn gleichzeitig mit der gestiegenen Anzahl von Straftaten ist auch die Aufklärungsquote von 51,1 auf 54,3 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass nun etwas mehr als jeder zweite Fall aufgeklärt werden konnte.