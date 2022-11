Personalnot in Horten und Kitas

Der Personalschlüssel für Einrichtungen der Kinderbetreuung ist in Sachsen-Anhalt einer der schlechtesten. Welche Auswirkungen das in Bernburg und den Ortsteilen hat.

Bernburg/MZ - Über erweiterte Schließzeiten für Kindertagesstätten und Horte der Stadt Bernburg ist in den vergangenen Wochen schon heftig und kontrovers in unterschiedlichen Ausschüssen diskutiert worden (MZ berichtete). Um Personalengpässe in den Einrichtungen künftig zu vermeiden, soll die Stadt Bernburg nun tief in die Tasche greifen, um zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu können. Das zumindest forderte die CDU-Fraktion des Stadtrates auf der jüngsten Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am Montag. Unterstützt wurde sie dabei von der Fraktion der FDP.