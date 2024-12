Per Du mit den Stars - Mario Behnke aus Könnern hat seit 40 Jahren Künstler unter Vertrag

Könnern/MZ. - Betritt man das Büro von Mario Behnke in einem Hinterhof, wird man hinter der Tür an der großen Wand von vielen lächelnden Menschen empfangen. Bekannten Größen aus Film, Fernsehen und Musikshows, die da auf den Fotos an der Wand mit Mario Behnke aus Könnern zusammenstehen.