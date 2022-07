Pascal Fechtners Doppelschlag entscheidet Derby in Alsleben für Plötzkau

Alsleben/MZ - 341 zahlende Zuschauer sind am Freitagabend ins Alslebener Stadion gekommen, um das brisante Derby der Ortsnachbarn zu verfolgen. Die Gäste aus Plötzkau, die zum Favoritenkreis in der neuen Landesklasse-Saison zählen, setzten sich am Ende verdient mit 2:0 beim Landesliga-Absteiger durch und zogen ins Viertelfinale ein, wo sie zwei Tage später in Peißen ebenfalls triumphierten (siehe folgende Statistik).

