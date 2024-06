Nutzer der Bibliothek in Plötzkau sollen auch künftig keine Gebühren bezahlen

Sandra Streiber betreut die Bibliothek in Plötzkau.

Plötzkau/MZ. - Die Nutzer der Plötzkauer Bibliothek sollen auch in Zukunft keine Gebühren für die Ausleihe von Bücher und anderen Medien zahlen. Da waren sich die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstag im Haus der Verein einig.