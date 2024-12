An der Grundschule in Nienburg wird derzeit gearbeitet. Es ist eine umfangreiche Reinigung. Welche Maßnahmen geplant sind und wann mit der Fertigstellung gerechnet wird.

Die Grundschule in Nienburg ist derzeit eingerüstet.

Nienburg/MZ. - Bis unters Dach ist das Gebäude an der Schloßstraße in Nienburg eingerüstet. Ein Bauzaun sichert das unmittelbare Gelände ab. An der Grundschule wird derzeit gearbeitet.