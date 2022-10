Nienburger Bikerfreunde „Krähenköppe“ laden zur Party ein

Die Bikerfreunde „Krähenköppe“ aus Nienburg sind seit 2009 in ihrem Domizil Calbesche Straße 19 ansässig. Am Samstag, 29. Oktober, laden sie dorthin alle Interessenten zu einer ganz besonderen Party ein.

Nienburg/MZ - „In den französischen Alpen fährt es sich mit dem Motorrad besonders gut. Die Straßen sind top in Ordnung und nicht so überfüllt wie in Österreich oder Südtirol“, sagt Uwe Schmidt und blickt begeistert auf die Sommertour der Bikerfreunde „Krähenköppe“ aus Nienburg zurück. Über insgesamt 77 Pässe und 5.200 Kilometer seien sie in diesem Sommer auf ihren Motorrädern bis nach Nizza und St. Tropez an die Côte d'Azur an der französischen Mittelmeerküste gefahren, ergänzt Steffen Conrad.