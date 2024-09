Bernburg/MZ. - Die Hinweise waren eigentlich eindeutig: Die Frau, die vor eineinhalb Jahren zu Friederike Schönburg-Liedke in die Sprechstunde kam, hatte Würgemale und Hämatome am Körper. Ihr Mann hatte sie offenbar verprügelt. Von dieser ersten Erfahrung berichtete die 38-Jährige, Ärztin in Weiterbildung für Allgemeinmedizin, die in einer Könneraner Hausarztpraxis mitarbeitet, beim diesjährigen Frauenhaustag in Bernburg. Dass sie einmal mit Opfern häuslicher Gewalt zu tun haben würde, darauf wurde Friederike Schönburg-Liedke in ihrem Medizin-Studium nicht vorbereitet. „Wir haben dafür keine Ausbildung“, betonte sie.

