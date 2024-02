Bernburg/MZ. - Die Anwohner in der Straße Fourmies geben so schnell nicht auf. Seit Jahren schon kämpfen sie für eine Verkehrsberuhigung – und bisher hat sich nichts getan. „Unsere Sorgen werden von den zuständigen Behörden offensichtlich nicht ernst genommen“, heißt es in einem Schreiben an die Stadt, in dem sie erneut auf die Situation aufmerksam machen und um Lösungen bitten. Dabei gibt es gleich mehrere Punkte, die sie beanstanden.

Schnell zum Klinikum

So würden viele die Straße nutzen, um schnell zum Klinikum bzw. zu den dort befindlichen Arztpraxen zu kommen. Ganz viele Lieferfahrzeuge zum Krankenhaus würden die Straße auch nutzen, wie etwa Essensanbieter, Wäscherei-Fahrzeuge oder Taxis. Fast jeglicher Verkehr zum Labor würde über die Straße Fourmies führen, obwohl es eine Alternative über die Kustrenaer Straße gibt. Auch der Bus-Zubringer zum Flüchtlingsheim nutze diesen Weg.

Schranke ständig offen

Ein Problem ist wohl auch, dass die Schranke, die am Ende der Straße aufs Klinikgelände führt, immer geöffnet sei, obwohl die Ampel auf „Rot“ steht. Und da die Schranke auf der anderen Seite auch oft offensteht, würden die Autofahrer einfach durchfahren. Ursprünglich sei die Straße in dem Wohngebiet einst breiter gebaut worden, „als Notzufahrt für Krankenwagen“. Doch mittlerweile nutzen alle möglichen anderen Fahrzeuge diesen Weg. „Mittlerweile ist die Frequenz so groß, dass in Spitzenzeiten ständig ein ’Begegnungsverkehr’ stattfindet.“

Verkehrsberuhigter Bereich wird ignoriert

Die meisten Fahrzeuge, so die Beobachtungen von Reinhard Block, Gerhard Warthemann und Ulrich Bölcke, würden auch viel zu schnell fahren. Die wenigsten fahren zehn Kilometer pro Stunde. „Mancher brettert da mit 50 bis 60 km/h runter“, sagt Block. Es gebe zwar ein Schild, das auf den verkehrsberuhigten Bereich hinweist. Aber das steht nach Auffassung der Anwohner an der falschen Stelle: Unmittelbar an der Schranke auf der falschen Seite.

Wohnqualität gemindert

Der ständige Verkehr mindere aus ihrer Sicht nicht nur die Wohnqualität. Sie sorgen sich auch um die Sicherheit – vor allem der Kinder. Die könnten hier keineswegs unbeschwert vor den Grundstücken spielen. Vor allem zur Verkehrsberuhigung schlagen die Anwohner daher den Einbau von so genannten Schwellen vor. Das würde sicher so manchen Autofahrer abschrecken, diesen Weg zu benutzen. Doch die Reaktion aus der Stadtverwaltung ist ernüchternd: „Es werden keine Möglichkeiten gesehen, den Verkehr einzuschränken, da es sich um eine öffentliche Straße handelt, die von Jedermann befahren werden darf“, heißt es dazu aus der Pressestelle der Stadtverwaltung auf MZ-Anfrage. „Mit einem Verkehrsberuhigten Bereich ist in dieser Straße die niedrigste Geschwindigkeit angeordnet, die nach StVO möglich ist.“ Gespräche mit dem Klinikbetreiber von Seiten der Stadt wegen des Durchgangsverkehrs habe es gegeben. Dass hat aber nach Einschätzung der Anwohner gar nichts geändert.

Einbau von Schwellen abgelehnt

Der Einbau von Schwellen wird von der Stadtverwaltung abgelehnt: Zum einen werde die Gefahr des Aufsetzens erhöht. Zum anderen würde das ständige Anfahren und Abbremsen zu mehr Lärm, Erschütterungen und Schadstoffbelastungen der Luft führen. Überdies müssten die Schwellen aus ihrer Sicht auf der ganzen Breite der Fahrbahn angebracht werden, so dass kein Platz mehr für Fußgänger mit Rollatoren mehr bliebe bzw. die Gefahr für Fahrradfahrer (beim Überfahren) erhöht. Schwellen nur auf einem Teil der Fahrbahnbreite aufzubringen, zieht die Stadt auch nicht in Erwägung. Ein weiteres Problem ist die Parksituation: Vor allem wochentags stehen nach Beobachtungen von Block und seinen Nachbarn fremde Autos – vermutlich Mitarbeiter der nahen Salus-Klinik – auf den Parkflächen vor den Einfamilienhäusern, „sodass oft für Anwohner, Handwerker und Lieferautos keine Parkflächen zur Verfügung stehen“.

Jeder darf Parkplätze nutzen

Auch in diesem Punkt wird sich für die Anwohner wohl auch in Zukunft nichts ändern, denn bei den „ausgewiesenen Stellflächen handelt es sich um öffentliche Parkplätze, die von jedem Verkehrsteilnehmer genutzt werden dürfen“, begründet das zuständige Ordnungsamt laut Pressestelle. „Die Ausweisung von Bewohnerparkplätzen im öffentlichen Verkehrsraum ist rechtlich nur dort zulässig, wo alle Parkflächen bewirtschaftet werden (Parken nur mit Parkscheibe oder Parkschein) und auf den angrenzenden privaten Grundstücken keine oder nur wenige Parkplätze für viele Bewohner zur Verfügung stehen. Dies ist in der Straße Fourmies nicht der Fall.“

Hecke versperrt Sicht

Und sie kritisieren auch die unzureichende Sicht, die Autofahrer haben, die von der Straße Fourmies auf die Olga-Benario-Straße fahren wollen. Dort gibt es nämlich eine Hecke, die den Blick auf den Verkehr aus Richtung Neuborna versperrt. Man müsse schon auf den vorhandenen Radweg fahren, um ausreichend sehen zu können, so Block. Er und die anderen Anwohner schlagen daher vor, zumindest einen Spiegel auf der anderen Seite anzubringen. Die Stadtverwaltung sieht indes keine Notwendigkeit zum Handeln. „Ein Verkehrsspiegel ist an dieser Stelle rechtlich nicht erforderlich“, heißt es laut Pressesprecherin aus dem Ordnungsamt.

Die Anwohner wollen sich aber auch weiterhin nicht mit der Situation abfinden und werden alles versuchen, damit sie künftig etwas ruhiger und sicherer in ihrer Siedlung wohnen, kündigt Reinhard Block an.