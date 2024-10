Auch in diesem Semester bietet die Hochschule Anhalt in Bernburg wieder Veranstaltungen im Rahmen des Seniorenkollegs an. Die erste Vorlesung findet am bereits am kommenden Donnerstag statt.

Bernburg/MZ - Die Hochschule Anhalt lädt auch in diesem Semester von Oktober 2024 bis Mai 2025 Senioren aus Bernburg und der Region zu einer Vorlesungsreihe des Seniorenkollegs.

Elke Eckhardt, die Ansprechpartnerin des Seniorenkollegs seitens der Hochschule Anhalt, stellte unlängst das geplante Vortragsprogramm vor, das schwerpunktmäßig aus Inhalten besteht, die am breiten Spektrum der Hochschule Anhalt orientiert sind. Aber auch Veranstaltungen zu allgemeingesellschaftlichen Fragestellungen und historischen Themen gehören dazu.

Exkursion zum Semesterende

Ausgewählte Experten sprechen jeweils an einem Donnerstag im Monat im Bunge-Hörsaal des Alten Rathauses in Bernburg, Markt 17, über ihr Fachgebiet. Das Studienjahr umfasst am Ende des Semesters eine Exkursion.

Die erste Vorlesung findet bereits am kommenden Donnerstag,10. Oktober, statt. Heribert Pauk von der Hochschule Anhalt referiert dabei über das Thema „Das Hotel als Immobilie“.

Am 7. November folgt ein Vortrag von Andreas Schlegel über „Bernburg und sein Wasser – Die Bedeutung des Wassers in der Bernburger Geschichte“, ehe am 12. Dezember Claus Luther über „Handball im Wandel der Zeit in und um Bernburg“ spricht.

Den ersten Vortrag im neuen Jahr hält dann Wolfram Kircher am 16. Januar, und zwar zum Thema „Forschung zur Pflanzenverwendung in Bernburg – insbesondere Staudenmischungen“. Am 13. Februar erfahren Besucher von Adrian Kanis Interessantes dazu, wie sie „Wildbienen und andere Hautflügler erkennen und fördern“ können. Am 13. März hält Christoph Wiedmer einen Vortrag zu der Fragestellung „Nahrungsergänzungsmittel im Alter: Sinnvoll oder riskant?“. Das Referat von Monika Kamprath am 10. April trägt den Titel „Falknerei praktisch erleben“.

Neben dem Vortrag von Matthias Pietsch zum Thema „Nachhaltige Entwicklung – wie aus Daten Entscheidungen werden“ am 8. Mai, findet in jenem Monat die abschließende Exkursion statt: am 29. Mai in den Naturpark Fläming.

Kostenfreie Teilnahme

Alle Vorträge dauern jeweils maximal 90 Minuten – von 15.45 bis 17.15 Uhr. An den Vorlesungen kann jeder teilnehmen. Eine Anmeldepflicht besteht lediglich bei der Exkursion, ansonsten nicht. Die Teilnahme ist kostenlos.

Elke Eckhardt bedankte sich bei den Mitgliedern des Seniorenkolleg-Beirates für ihre aktive Beteiligung mit Vorschlägen für die Programmgestaltung. Fragen beantwortet sie per E-Mail an [email protected].

Auf den Seiten der Hochschule Anhalt finden Interessierte weitere Informationen zum Seniorenkolleg.