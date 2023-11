Maria Wartmann und Max Löchner aus Bernburg führen durch die 59. AKV-Session. Warum die beiden 24-Jährigen, die in Belleben fast Tür an Tür aufwuchsen, erst später zueinander fanden.

Alsleben/Bernburg/MZ. - Als Kinder sind Maria Wartmann und Max Löchner quasi Tür an Tür in Belleben aufgewachsen. 20 Jahre später gehen die beiden als Paar gemeinsam durchs Leben. Während der fünften Jahreszeit sogar im doppelten Sinne: Denn Maria I. und Max I. bilden das Prinzenpaar in der 59. Session des Alslebener Karnevalvereins (AKV) Rot-Weiß.