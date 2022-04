Neuer Wirt im Kurhaus Bernburg

Bernburg/MZ - Still und leise hat sich im Bernburger Kurhaus mitten in der Pandemie ein Gastronomie-Pächterwechsel vollzogen. Nunmehr zeichnet der 35 Jahre alte Norbert Ristow dafür verantwortlich. Seinen Angaben nach hatte Familie Tylinski zuvor die Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH um Auflösung ihres Vertrages gebeten, um sich ganz auf die Bewirtschaftung der „Tiergartenschenke“ konzentrieren zu können. Nach der öffentlichen Ausschreibung erhielt Ristow den Zuschlag.

Fahrender Gastronom während Kurhaus-Sanierung

Der gebürtige Bernburger hat einen unbefristeten Vertrag unterschrieben, wohl wissend, dass das Kurhaus voraussichtlich nach Spielzeitende im Sommer 2023 umfangreich saniert werden soll. „Ich hoffe, dass es 2025 wieder eröffnet wird.“ Während der Bauzeit will er wieder seiner zweiten Existenz als fahrender Gastronom nachgehen. Sie war es auch, die Ristow zum Einstieg in die Selbstständigkeit animierte.

Einstieg in die Selbstständigkeit während des Studiums

In Strenzfeld aufgewachsen, absolvierte er nach dem Erweiterten Realschulabschluss eine Ausbildung zum Betonfertigteilbauer in Gröbzig. Mit der Fachhochschulreife in der Tasche nahm Ristow in Erfurt ein Bauingenieur-Studium auf und jobbte wie zuvor bereits als Schüler in der Gastronomie. „2012 bekam ich durch diese Kontakte einen Glühweinstand auf einem Erfurter Weihnachtsmarkt angeboten“, erinnert er sich. Schon bald war der junge Mann auf weiteren Festen in der thüringischen Landeshauptstadt mit seinem mobilen Wagen präsent. „Zwei Jahre später musste ich die Entscheidung treffen: Selbstständigkeit oder Studium? Beides zusammen ging nicht.“ Seit 2014 ist Ristow beim Rosenfest und beim Historischen Erntefest, seit 2016 auch beim Heele-Christ-Markt in seiner Geburtsstadt vertreten. Die Tätigkeit als Gastronom ist für ihn Passion. „Selbstständigkeit ist für mich keine Arbeit, das ist mein Hobby, mein Leben.“

Ruhiger Start kommt nicht ungelegen

Eine „sehr gute Übergabe“ der Vorpächter erleichterte seinen Start im Kurhaus im vergangenen Jahr, der wegen der Pandemie recht ruhig verlief. „Wir hatten nur etwa zehn Prozent der Auslastung zur Vor-Corona-Zeit“, sagt Ristow, der so aber Gelegenheit hatte, schrittweise in sein neues Projekt hineinzufinden. Das Buffet für den Abiball sei die bislang größte Herausforderung gewesen. Mit der Fleischerei Schubach aus Heiligenthal stehe ihm zum Glück der langjährige angestammte Kurhaus-Caterer weiterhin zur Seite.

„Oberstufenparty“ am kommenden Samstag

Ristow, der vorläufig mit Pauschalkräften arbeitet, rechnet in diesem Jahr mit einer „halben Saison“. Hinter großen Firmenfeiern würden noch Fragezeichen stehen. Fixiert ist am Samstag, 23. April, die nächste Disco unter dem Motto „Oberstufenparty“. „Ich will 2022 drei bis vier Tanzveranstaltungen organisieren“, kündigt der Gastronom an. Weitere öffentliche Veranstaltungen ließen sich noch an zwei Händen abzählen, wie beispielsweise die zwei Vorstellungen von „Zauber der Travestie“ im September. Und das, obwohl es derzeit keine Corona-Einschränkungen mehr gibt. Eine Rocknacht, idealerweise mit „Tänzchentee“, ist für Januar 2023 ins Auge gefasst.

Ich bin jetzt 35 und möchte mit 60 das Haus verlassen. Norbert Ristow

Noch pendelt der Vater von zwei Mädchen im Kindergartenalter zwischen Bernburg und Bienstädt, einem Dorf bei Erfurt. Ein altes Bauerngehöft dient ihm als Rückzugsort. „Solange meine Kinder dort bei ihrer Mutter wohnen, bleibe ich auch dort“, sagt Ristow. Perspektivisch sieht er seine Zukunft aber wieder an der Saale und ganz speziell im Kurhaus: „Ich bin jetzt 35 und möchte mit 60 das Haus verlassen.“