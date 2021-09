Neuer Citybus in Anthrazit fährt jetzt auch bis Strenzfeld

Zum Fahrplanwechsel am 2. September stehen auch für den Raum Bernburg Veränderungen an.

Der neue Citybus fährt in Bernburgs Norden nicht mehr an der Flutbrücke (Foto) los, sondern beginnt die Tour künftig in Strenzfeld.

Bernburg/MZ - Endstation Flutbrücke ist Geschichte. Ab Donnerstag, 2. September, wird Bernburgs Citybus sogar bis nach Strenzfeld unterwegs sein. Dann können die Strenzfelder von der Station am Campus der Hochschule Anhalt alle halbe Stunde in Richtung Innenstadt aufbrechen, und zwar im Wechsel zwischen Citybus und der Linie 112. Das ist eine der wichtigsten Änderungen des neuen Busfahrplans der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland, die ab Beginn des neuen Schuljahres gilt.

„Wir beginnen nun mit der zweiten Stufe des Rendesvouz-Systems. Das bedeutet, dass wir in Abstimmung mit der Kreisverwaltung als Auftraggeber den Halbstunden-Verkehr den Stadtverkehr anbieten - ohne Lücken“, sagt Bill Bank, Leiter für Verkehrsplanung, Marketing und Tarif bei der Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland.

Da der Citybus mit der Busnummer 115 weiterhin eine zentrale Rolle in Bernburg spielen wird, können sich die Fahrgäste schon mal an einen neuen Anblick gewöhnen. Denn seit drei Wochen ist der anthrazitfarbene Bus auf dieser Linie unterwegs. „Unser Ersatzbus hatte den Geist aufgegeben, also haben wir uns ein anderes Fahrzeug zugelegt“, sagt Bank. Dieser chauffiert die Fahrgäste nun im Stundentakt auch weiterhin vom Norden bis zur südlichsten Haltestelle auf dem Pep-Markt.

Neu ist unterdessen, dass im Süden der Kreisstadt der Citybus zwischen Paul-Schneider-Straße und PEP-Markt in beiden Richtungen direkt über die Kalistraße fährt. Für die Haltestellen in der Semmelweisstraße steht künftig die Linie 112 zur Verfügung. Zusätzlich dazu können die Fahrgäste, die bisher mit dem Citybus an dieser Haltestelle ausgestiegen sind, die Linie 121 nutzen, die unweit entfernt auf dem Weg in Richtung Belleben an der Haltestelle am Krankenhaus hält.

An die Ortsteile wurde ebenfalls gedacht

Auch an die Bernburger Stadt- und Ortsteile ist gedacht. So verkehrt die Linie 113 wochentags halbstündlich zwischen Latdorf und Neuborna, wobei mindestens jede zweite Fahrt über Neuborna hinaus bis Gröna fährt.

Eine für die Fahrgäste wohl erfreuliche Nachricht: Es wird laut des Leiters für Verkehrsplanung in diesem Jahr keine Preisanpassung geben. Das bedeutet, dass die Fahrpreise nicht angehoben werden, sondern gleich bleiben. Alle anderen Neuerungen im gesamten Salzlandkreis sind laut Bank ab sofort im neuen Fahrplanheft nachzulesen. Dieses ist bereits in jedem Bus der Kreisverkehrsgesellschaft und in der Bernburger Stadtinformation für einen Preis von 1,50 Euro erhältlich.

Weitere Informationen zu den Fahrplänen im Internet unter der folgenden Adresse: www.kvg-salzland.de