Neue Sportanlage auf dem Campus in Strenzfeld eingeweiht

Hochschule Anhalt in Bernburg

Ronny Küster (v.l.), Antje Börner, Jörg Bagdahn und Sabine Thalmann bei der Eröffnung des neuen Sportanbaus auf dem Campusgelände der Hochschule Anhalt in Strenzfeld.

Bernburg/mz. - Fitness, Training, Entspannung, Spaß, Gesundheit, Bewegung, Motivation, Ausdauer – das sind die Schlagworte, die an der Wand des neu erbauten Kraftraums auf dem Campus der Hochschule Anhalt in Strenzfeld stehen. Am Donnerstag wurden das neue Gebäude und die sanierte Sporthalle vor fast 70 Gästen feierlich eröffnet.