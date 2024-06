Das Feuerwehrgebäude in Gerbitz wird zur Zeit erweitert. In zirka zwei Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Worauf die Feuerwehrleute sich freuen können.

Gerbitz/MZ. - Seit Monaten wird an der Feuerwehr in Gerbitz gebaut. Wesentliche Neuerung ist der Bau einer neuen Fahrzeughalle. Nötig geworden ist die Erweiterung, weil eine alte Garage, die zuvor von den Gerbitzer Kameraden genutzt worden war, an eine Privatperson verkauft wurde, sagt Dirk Kunis, Leiter der Gerbitzer Feuerwehr. „In der Garage hatten wir eine Menge Technik gelagert, einen Hänger abgestellt und Equipment für die Kinder- und Jugendfeuerwehr untergebracht. Dieser Platz hat uns plötzlich gefehlt“, blickt er zurück.