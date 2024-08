Bernburg/MZ/KT. - Die Bernburger müssen in den kommenden Tagen mit einem Supermarkt weniger auskommen. Der Netto-Markt an der Heinrich-Rau-Straße im Süden der Stadt ist am Dienstagnachmittag vorübergehend geschlossen worden. Wie es von Netto an die Kunden hieß, stehen in den kommenden Tagen Umbaumaßnahmen in dem Markt an. Am Mittwoch wurden dazu schon die Kühltruhen ausgetauscht. Bereits am kommenden Dienstag, 20. August, sollen die Türen im Markt aber wieder öffnen.