Karneval am Wochenende

Die Marketenderinnen des NCC sorgten beim Karnelvalsumzug in Nienburg für Stimmung.

Bernburg/Nienburg/Ilberstedt/MZ/KT. - Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit steht kurz bevor und deshalb wird in und um Bernburg an diesem Wochenende noch einmal ausgelassen gefeiert. Wo überall am Wochenende etwas los ist, hat die MZ zusammengestellt: