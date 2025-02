Alsleben/MZ. - Küssen gehört zum Karneval dazu. Na klar. Daher wurde auch am Samstag zum Festumzug des Alslebener Karnevalsvereins (AKV) Rot-Weiß so manches (Luft-) Küsschen verteilt. Der Festumzug war der Höhepunkt zum 60-jährigen Bestehen des Vereins in dieser Session und zahlreiche Schaulustige an der Strecke wollten sich das nicht entgehen lassen. Die ganze Stadt war zu diesem Anlass mit bunten Luftballons, Wimpelketten und Spruchbändern geschmückt.

