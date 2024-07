Ein 38-jähriger Mann aus Süddeutschland stand in dieser Woche vor dem Landgericht in Magdeburg, weil er den Bernburger Tabakladen Vahl überfallen hatte. Welche Rolle eine Maske bei der Verurteilung gespielt hat.

Magdeburg/Bernburg/MZ - Er ist aus Bernburg weggezogen, hat Schlafstörungen und seinen Tabakladen Vahl aufgegeben, nachdem er innerhalb von einem Jahr zweimal überfallen worden war. Diese beiden Attacken haben beim ehemaligen Geschäftsinhaber tiefe psychische Narben hinterlassen, an denen er immer noch zu leiden hat. Während der Täter vom 6. November 2020 nicht ermittelt werden konnte, wurde am Donnerstag vor dem Landgericht Magdeburg der Überfall vom 14. Dezember 2021 verhandelt. Zum ersten Termin am 7. Mai dieses Jahres war der Angeklagte nicht erschienen.