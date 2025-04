Nach dem tödlichen Unfall einen Kleinkindes am Markt in Nienburg ist die Anteilnahme groß. Zahlreiche Menschen unterstützen die betroffenen Eltern für eine würdige Beerdigung.

Nach Tod eines Kleinkindes in Nienburg - große Spendenaktion für Familie angelaufen

Ein tödlicher Unfall hat sich am Markt in Nienburg ereignet.

Nienburg/MZ. - Auch zehn Tage nach dem tödlichen Unfall eines vierjährigen Jungen am Markt in Nienburg ist die Betroffenheit in der Stadt und der Umgebung ungebrochen. Um die betroffene Familie des Opfers zu unterstützen, hat nun auch der Nienburger Stadtrat Mathias Henning-Kersten (parteilos) eine Spendenaktion auf der Plattform GoodCrowd.org für die Beerdigungskosten des kleinen Jungen ins Leben gerufen.