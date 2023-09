Nach Jahrhundertflut der Saale - Ernstfall wird am Bowling- und Kegelcenter geprobt

Hochwasserschutz in Bernburg

Mitarbeiter der Bernburger Freizeit GmbH proben den Ernstfall. Wie schnell stehen die Spundwände am Kegel-Freizeit-Zentrum, wenn ein neues Hochwasser kommt?

Bernburg/MZ - Es ist 8 Uhr am Morgen, als plötzlich mehrere Mitarbeiter der Bernburger Freizeit GmbH am Bowling- und Kegelcenter an der Krumbholzallee auftauchen. Dann geht es schnell. Ein Tor geht auf, gestapelte, meterlange Alubleche werden auf den Multicar gepackt und vor der Einfahrt neben dem Gebäude nach und nach abgeladen und ineinander gesteckt. Fragende Blicke bei den Passanten: „Kommt die Flut zurück?“