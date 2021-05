MZ-Adventskalender: Ein Klassiker zum Fest

Das letzte Türchen des MZ-Adventskalenders wird heute von einer der ältesten Gastwirtschaften Bernburgs geöffnet. 2019 kann das „Sägewerk“ am Boulevard auf eine 100-jährige Familientradition zurückblicken, wie auch unschwer an den vielen Schwarz-Weiß-Fotografien zu erkennen ist, die die Wände des Gastraums schmücken. Franz-Udo und Silvia John betreiben heute mit ihren Kindern Carina und Torsten in dritter und vierter Generation das Lokal, in dessen Küche Franziska Kluge seit fünf Jahren und Michaela Englisch seit gut zwei Jahren den Kochlöffel schwingen.

Die beiden Köchinnen haben als Rezeptempfehlung einen echten Klassiker zum Fest ausgewählt: Rehbraten. „Bei den meisten Familien kommt zu Weihnachten Geflügel oder Wild auf den Tisch“, weiß Michaela Englisch. Das Reh-Rezept wird im „Sägewerk“ an beiden Weihnachtsfeiertagen auch den angemeldeten Mittagsgästen kredenzt.

Das Team vom „Sägewerk“ bietet sein gutbürgerliches Speisenangebot ebenfalls außer Haus an, liefert Buffets und richtet in den Räumlichkeiten Familienfeiern oder Firmenjubiläen aus. Beliebt ist das nach einem Komplettumbau seit 2008 urig-rustikal eingerichtete Lokal auch bei Fußball-Fans, die hier die Bundesliga-Spiele live auf Sky verfolgen können.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte der Großvater von Franz-Udo John 1919 die Immobilie erworben. Dem Feld- und Wiesenhüter zu Nienburg und Altenburg war es jedoch nicht beschieden, die Gaststätte „Zum alten Wrangel“ - eine Erinnerung an den preußischen General Friedrich von Wrangel, der in den Befreiungskriegen gegen Napoleon kämpfte - lange zu führen. Er starb schon drei Jahre später an den Folgen einer Kriegsverletzung, seine Frau verpachtete die Gastwirtschaft in der Folge. Erst 1945 nahm Sohn Franz mit seiner Gattin Anne-Marie die Lokalität wieder in Familienhände. Weil der Gaststätten-Name den Sowjets ein Dorn im Auge war, wurde er in „Sankt Klaus Stübl“ umgetauft - die Schönebecker St.-Klaus-Brauerei stand für den Namen Pate. Im Jahre 1984 übernahm Franz-Udo John schließlich das Geschäft von seiner Mutter Anne-Marie.

Das „Sägewerk“, Lindenstraße 25-27 in Bernburg, ist montags bis freitags ab 10 Uhr, an den Wochenenden ab 14 Uhr durchgängig bis in die Abendstunden geöffnet. Weitere Informationen unter Telefon 03471/62 14 64 und online: www.rerei.de/bp/saegewerk/. (mz)