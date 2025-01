Bernburg/MZ. - Ein aufregendes Jahr liegt hinter Juliane und Christian Brych. Was das Ehepaar aus Bernburg bei seiner Motorrad-Weltreise „Bernride“ in den vergangenen Monaten durchgemacht hat, erlebt so mancher sein ganzes Leben nicht. Nach fünf Monaten und rund 22.000 Kilometer im Sattel ihrer Honda Africa Twin Adventure Sports, von ihnen liebevoll „Bommel“ genannt, endete das Abenteuer im nepalesischen Himalaya durch einen schweren Verkehrsunfall abrupt. Noch gezeichnet von den zum Teil lebensbedrohlichen Verletzungen sind die 34-Jährigen inzwischen zurück in ihrer Heimatstadt, haben Weihnachten bei seinen Eltern in Schönebeck gefeiert, zum Jahreswechsel mit Freunden zu Hause in Bernburg auf 2025 angestoßen.

