Explosion im Sperrgebiet Mit Video: Wie die Tellermine mitten in Bernburg gesprengt wurde

Explosion in Bernburg: Am Mittwochvormittag stand die Sprengung einer Tellermine in der Stadt an. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdientes der Polizei sprechen von einem Bombenabwurfgebiet. Der Fund von weiterer Munition sei nicht ausgeschlossen.