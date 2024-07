Vom Gutshaus zum „Gemeinschaftshaus“: In Aderstedt ist unter dem Dach dieses Gebäudes alles vereint – Kita, Bürgermeisterbüro, Bibliothek, Heimatstube, Jugendclub – und vor allem einige Überraschungen.

Mit Video: Die Villa für ganz Aderstedt - das verbirgt sich in dem herrschaftlichen Bau

Die Villa in Aderstedt mit Kitaleiterin Sabrina Wolf und Ortsbürgermeister Mike Franzelius.

An diesem herrschaftlichen Gebäude kommt man ganz unweigerlich vorbei, wenn man durch Aderstedt fährt. Direkt an der Hauptverkehrsader ragt es mit seinem Turm in die Höhe. Und die allermeisten Aderstedter kennen die „Villa“, wie sie von allen nur genannt wird, schon seit ihrer Kindheit.