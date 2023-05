Im Leben der neuen Vorsitzenden des Fördervereins in Könnern dreht sich alles um die Feuerwehr. Von wem Stefanie Heßler die Begeisterung geerbt hat.

Könnern - Neue Frauen braucht das Land: Der Vorstand des Fördervereins der Feuerwehr Könnern hat seit kurzem bis auf eine Position einen neuen Vorstand. Neben dem verbliebenen Schatzmeister Andreas Grohmann wurden Schriftführerin Anja Frensel, Elke Springer als Stellvertreterin und Stefanie Heßler als Vorsitzende in dieses Gremium berufen. „Wir hatten uns für die frei werdenden Posten beworben und wurden einstimmig gewählt“, erzählt Stefanie Heßler, die nun an der Spitze des Vereins steht, dem 73 Mitglieder angehören. Dabei handelt es sich nicht nur um aktive Kameraden. Auch ehemalige Feuerwehrleute oder Menschen, die noch nie einen Schlauch in der Hand hatten, engagieren sich zusammen im Förderverein.