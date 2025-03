Jubiläum in Könnern „Mit Herz und Seele dabei“: Pflege- und Betreuungszentrum in Könnern feiert 25-jähriges Bestehen

Das Pflege- und Betreuungszentrum „Rosengarten“ in Könnern hat am Donnerstag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Was Einrichtungsleiterin Gabriele Butzmann motiviert und worüber sie sich ärgert.