Ähnlich der Skulpuren, die es derzeit auf dem Domplatz in Magdeburg zu bestaunen gibt, sollen auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Neugattersleben leuchtende Elemente aufgebaut werden.

Neugattersleben/MZ. - Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten. Doch bevor alle endgültig dem Weihnachtsstress verfallen, wird es in Neugattersleben noch einmal besinnlich. Am Samstag vor dem vierten Advent - also am 21. Dezember - findet auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr der Neugatterslebener Weihnachtsmarkt statt.