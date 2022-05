Millioneninvestition der Telekom: Surfen zehnmal schneller in Bernburg

Bernburgs Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (vorn, rechts) und Landrat Markus Bauer (2. v.l.) machen sich auf der Baustelle der Telekom am Eichenweg einen Eindruck von der Großinvestition für schnelleres Internet in der Stadt.

Bernburg/MZ - Sie sind nur so dünn wie ein Haar, machen aber den entscheidenden Unterschied: Glasfasern für deutlich besseres Internet. In diesen Genuss soll nun ein Großteil von Bernburg kommen. Denn die Telekom hat am Dienstag am Eichenweg den Startschuss für eine Investition im unteren zweistelligen Millionenbetrag gegeben.